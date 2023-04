Nahost-Konflikt

Die Jugendlichen hatten in Sprechchören die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas gefeiert. Schon seit Tagen gibt es immer wieder Auseinandersetzungen auf dem Gelände der Moschee. Der Zeitung "Haaretz" zufolge wurden dabei hunderte Palästinenser festgenommmen. Der Rote Halbmond berichtet von mehreren Verletzten.

Ebenfalls in der Nacht hatte die israelische Luftwaffe als Reaktion auf Raketenangriffe Ziele im Libanon und im Gazastreifen beschossen. Libanesische Medien berichteten von Explosionen in der Gegend von Tyros im Süden des Landes. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte richteten sich die Luftangriffe gegen Einrichtungen der Hamas. Das israelische Militär erklärte, man werde der Terrororganisation nicht erlauben, vom Libanon aus zu operieren. Gestern waren aus dem Libanon mehr als 30 Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden.