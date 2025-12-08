Hohe Wellen treffen auf die Nordwestküste von Teneriffa (Archivbild). (Cedida / Europa Press / dpa / Cedida)

Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Männer und eine Frau, erklärte der Rettungsdienst. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Eine der verletzten Personen erlitt einen Herzstillstand, konnte jedoch wiederbelebt werden. Zur Nationalität der Opfer machte der Rettungsdienst keine Angaben.

Das Unglück ereignete sich laut Lokalmedien in einem natürlichen Pool im Ort Isla Cangrejo. Die Regionalregierung der Kanaren hatte für das gesamte Wochenende eine Warnung vor hohen Wellen ausgegeben. Unter anderem hatte sie davor gewarnt, am Meeresrand Fotos oder Videos zu machen.

Laut der Website der kanarischen Regionalregierung ist der Natur-Pool von Isla Cangrejo "ein natürliches Schwimmbecken in einer schönen Ecke der Küste", das dank einer Betonmauer vor Wellen geschützt sei und "einen ruhigen Ort zum Schwimmen und Sonnenbaden für die ganze Familie" bietet. Gleichzeitig heißt es auf der Website, "Flut und starkem Wellengang muss man besonders vorsichtig sein".

