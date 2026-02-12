In der Nacht gab es weitere russische Angriffe so wie hier in Odessa. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Shtekel)

Ziele waren nach Behördenangaben vor allem die Hauptstadt Kiew und Odessa am Schwarzen Meer. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko Wohngebäude und Anlagen der Energie-Infrastruktur getroffen. Insgesamt sind dort nach den neuerlichen Angriffen 3.700 Wohngebäude ⁠ohne ⁠Heizung. In Odessa sind nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Kuleba fast 300.000 Menschen ohne Strom und Wasserversorgung, in der Stadt Dnipro 10.000. Es gab bei den Angriffen zudem mehrere Verletzte.

Die ukrainische Armee attackierte ihrerseits wieder Ziele in Russland mit Drohnen. Unter anderem wurde in der Region Wolograd ein Militärkomplex getroffen, wie der dortige Gouverneur mitteilte. Er erklärte, wegen zahlreicher Detonationen habe der Komplex evakuiert werden müssen. Nach Informationen ukrainischer Medien war ein Raketendepot Ziel des Angriffs.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.