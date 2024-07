Studierende protestieren in Bangladesch gegen die Regierung (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Md Rafayat Haque Khan)

Die Nachrichtenagentur AFP beruft sich dabei auf Krankenhäuser in der Hauptstadt Dhaka. Außerdem ist von hunderten Verletzten die Rede. Bei erneuten Protesten wurden Berichten zufolge zahlreiche Fahrzeuge und ein Gebäude eines Fernsehsenders in Brand gesetzt.

Seit Wochenbeginn gibt es in Bangladesch Demonstrationen insbesondere von Studenten. Die Proteste richtigen sich gegen eine umstrittene Quotenregelung. Sie reserviert 30 Prozent der Regierungsstellen für Familien von Militärangehörigen, die 1971 am Unabhängigkeitskrieg gegen Pakistan teilgenommen haben. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere unter jungen Menschen in Bangladesch ist hoch.

