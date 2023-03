Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag wieder zu Warnstreiks an Flughäfen aufgerufen. (picture alliance / Shotshop / K-H Spremberg)

In Hamburg sollte der Arbeitskampf bereits mit Beginn der Nachtschicht gegen 22 Uhr beginnen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dies dürfte auch Auswirkungen auf andere Airports haben. Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV werden nach aktuellem Stand 45.000 Passagiere direkt betroffen sein.

Verdi will sowohl Nacht- als auch Sonntagszuschläge

Hintergrund sind laut Gewerkschaft die erfolglosen Tarifverhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und die Beschäftigten der Luftsicherheit. Zu den Zielen gehört nach Angaben eines Verdi-Sprechers unter anderem, dass sowohl Nacht- als auch Sonntagszuschläge gezahlt werden. Bislang sei nur das eine oder das andere möglich.

Reisende wurden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den Flugstatus zu informieren. Je nach Airline haben die Kunden die Möglichkeit, ihre Reisen umzubuchen oder alternativ auf die Bahn umzusteigen.

Auch Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Außerdem sind in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen Warnstreiks geplant. Betroffen davon sind unter anderem Kitas in Mönchengladbach und die städtische Verwaltung in Aachen. Auch bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gab es bisher keine Fortschitte.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.