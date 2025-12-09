Nationalversammlung in Paris (AFP / ALAIN JOCARD)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, wurde damit eine erneute Regierungskrise abgewendet. Die französische Regierung hat keine eigene Mehrheit. Premierminister Lecornu hatte sich die entscheidende Unterstützung der Sozialisten gesichert, indem er zusagte, die Rentenreform von Präsident Macron bis nach der Präsidentschaftswahl 2027 auszusetzen. Das sorgte jedoch bei Politikern der Mitte und im konservativen Lager für Kritik.

