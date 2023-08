Die Ukraine ist in der Hauptstadt Kiew und anderen Teilen des Landes nach Behördenangaben erneut von Russland mit Drohnen angegriffen worden. (Jae C. Hong/AP/dpa)

Ziele waren nach Angaben des ukrainischen Militärs Hafenanlagen und Getreidelager in der Region Odessa. Einige Einrichtungen seien in Brand geraten. 23 Drohnen seien zerstört worden. In der Hauptstadt Kiew seien zehn sogenannte Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed aus iranischer Produktion abgeschossen worden, teilte die Militärverwaltung der Stadt mit.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, es habe glücklicherweise keine Opfer gegeben, allerdings seien Schäden angerichtet worden. Russlands Terroristen hätten es erneut auf das Getreide und die weltweite Ernährungssicheheit abgesehen gehabt, betonte Selenskyj.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.