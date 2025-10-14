Der französische Premierminister Lecornu während einer Erklärung in Paris. (IMAGO / Bestimage / Eliot Blondet )

In der Kabinettssitzung geht es um Gesetzesentwürfe zum Staatshaushalt und zum Budget der Sozialversicherung, die vom Parlament voraussichtlich noch abgeändert werden. Der erst vor einer Woche zurückgetretene und von Präsident Macron zurück ins Amt geholte Premierminister Lecornu sagte vor der Sitzung: "Unsere Aufgabe ist es, die politische Krise, in der wir uns befinden, zu überwinden." Er wünsche sich, dass die Regierung die Vielfalt des Volkes widerspiegele. Lecornus neues Kabinett ist bereits die vierte Regierung seit der Parlamentswahl im Sommer 2024.

Lecornu gibt Regierungserklärung ab

Lecornu hat im Parlament keine eigene Mehrheit. Es wird erwartet, dass er in seiner Regierungserklärung am Nachmittag Zugeständnisse an die Opposition machen wird. Frankreichs Linkspartei und die extreme Rechte von Marine le Pen haben bereits Misstrauensanträge gegen Lecornu gestellt, über die voraussichtlich am Mittwoch in der Nationalversammlung abgestimmt wird. Die Sozialisten machen eine Duldung der neuen Mitte-Rechts-Regierung von einem deutlichen Kurswechsel des Premiers abhängig.

Paris wegen Sparbemühungen unter Druck

Die neue Regierung in Paris steht bei ihren Sparbemühungen nicht nur vonseiten der EU unter Druck. Der bisherige Unwille des zerstrittenen Parlaments, sich auf Einschnitte und Reformen zu verständigen sorgt in Kombination mit der politischen Krise für eine Verunsicherung der Wirtschaft. Das Land muss Investoren für neue Staatsanleihen immer höhere Zinsen bieten. Gemessen an der Wirtschaftsleistung hat Frankreich mit 114 Prozent die dritthöchste Schuldenquote in der EU nach Griechenland und Italien. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt bei 5,8 Prozent. Die Europäische Union hat bereits im Juli 2024 ein Defizitverfahren gegen Frankreich eröffnet. Im Streit um einen Sparhaushalt scheiterte schon Lecornus Vorgänger Bayrou, er verlor Anfang September eine Vertrauensfrage.

