Das polnische Verteidigungsministerium teilte in Warschau mit, die Aufgabe der Einheit in Poznan sei die Unterstützung aller US-Soldaten in Polen - etwa bei der Infrastruktur. Das Pentagon hatte zuvor bekanntgegeben, dass die Garnison gut ein Dutzend Soldaten und 140 zivile Beschäftigte umfasse. Der US-Botschafter in Polen, Brzezinski, sagte, der Stützpunkt zeige, wie eng die Vereinigten Staaten mit Polen und der Nato verbunden seien.

In Polen sind laut dem Pentagon rund 11.000 US-Soldaten stationiert. Die meisten rotieren regelmäßig zwischen verschiedenen Militärbasen. Im vergangenen Sommer kündigte das Weiße Haus dann an, dass in Polen erstmals dauerhaft US-Truppen an der Nato-Ostflanke stationiert würden.

