Das Tennis-Doppel Krawietz/Pütz holt den ersten gemeinsamen Masters-Titel. (AP / Andy Wong)

Für das deutsche Duo ist es der größte gemeinsame Titel nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr. Für ihren Erfolg erhalten die Doppel-Spezialisten ein Preisgeld von rund 400.000 Euro.

Pütz hatte zuvor mit einem anderen Partner bereits einen Masters-Titel geholt. Krawietz gewann an der Seite von Andreas Mies unter anderem zweimal die French Open.

Bei den Shanghai Masters kommt es am Nachmittag im Einzelfinale der Männer zu einer besonderen Begegnung. Dort treffen Valentin Vacherot aus Monaco und der Franzose Arthur Rinderknech aufeinander. Die beiden Tennisprofis sind Cousins. Vacherot sorgt bei dem Turnier zudem für Überraschungen: Gestern hatte er als Nummer 204 der Weltrangliste den serbischen Top-Spieler Novak Djokovic besiegt.

