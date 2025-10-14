Der erste Prozesstag dauerte nur zwei Stunden. Der Gründer des insolventen Immobilienkonzerns Signa bekannte sich für nicht schuldig und wollte keine Fragen beantworten. Morgen will das Landgericht Innsbruck Zeugen befragen. Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, im Herbst 2023 Vermögenswerte von mehr als 600.000 Euro vor den Gläubigern versteckt zu haben.
Im Zusammenhang mit dem Konkurs des Immobilien- und Handelsriesen Signa laufen rund ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen Benko und Signa-Verantwortliche. In Deutschland gehörten dem Unternehmer zeitweise auch die Warenhauskette Galeria und das KaDeWe in Berlin.
