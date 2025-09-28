Cannabis-Teillegalisieirung
Erster Zwischenbericht zu den Auswirkungen

Rund eineinhalb Jahre nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird in Berlin ein Zwischenbericht zu den Auswirkungen vorgestellt.

    Ein Mann raucht einen Joint.
    Ein erster Zwischenbericht der Cannabis-Teillegalisierung wird vorgestellt. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)
    Wissenschaftler der Universitätskliniken Hamburg-Eppendorf und Düsseldorf sowie der Universität Tübingen haben geprüft, ob Änderungen am Gesetz nötig sind.
    Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums stehen bei der Evaluation vor allem der Kinder- und Jugendschutz, die erlaubten Besitzmengen sowie die Abgabemengen durch Cannabis-Clubs im Mittelpunkt.
    Seit April des vergangenen Jahres sind Anbau, Besitz und Konsum von Cannabis in Deutschland teilweise legal. Die Evaluierung war noch im Gesetz der damaligen Ampel-Koalition festgelegt worden.
