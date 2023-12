Ukrainerinnen feiern Weihnachten am 25.12.2023. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Efrem Lukatsky)

Ein entsprechendes Gesetz hatte Präsident Selenskyj im Juli unterzeichnet. Es bedeutet einen Bruch mit den bisherigen Gepflogenheiten der Orthodoxie in der Ukraine. Viele orthodoxe Christen, darunter die Kirche in Russland, feiern Weihnachten üblicherweise am 7. Januar.

Es gibt zwei orthodoxe Kirchen in der Ukraine. Die eine ist die "Orthodoxe Kirche der Ukraine" und erkennt die Autorität der russischen Kirche nicht an. Die andere nennt sich "Ukrainische Orthodoxe Kirche". Sie hält am russischen liturgischen Kalender fest und feiert Weihnachten weiterhin am 7. Januar. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine brach sie die Beziehungen zu Moskau ab und erklärte sich selbst für autonom.

