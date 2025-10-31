In Australien wurde erstmals ein Staatsvertrag mit den Aborigines geschlossen (Archivbild). (imago images / AAP / MICK TSIKAS)

Das Regionalparlament verabschiedete ihn in Melbourne. Es ist der erste Staatsvertrag dieser Art in Australien. Er sieht unter anderem die Bildung einer gewählten Vertretung der Ureinwohner vor. Auch soll es eine Wahrheitsfindungskommission geben, die Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen in der Vergangenheit untersuchen soll. Ein Beratungsgremium soll darüber hinaus helfen, nach wie vor bestehende Ungleichheiten im Gesundheitsbereich zu beenden.

Ein Vertreter der Aborigine-Organisation "First Peoples' Assembly of Victoria" sprach von einem historischen Augenblick für das Volk. Die Aborigines hatten jahrzehntelang für einen solchen Staatsvertrag gekämpft. Ein Referendum für ein landesweites Abkommen vor zwei Jahren hatte aber mit einer Ablehnung geendet.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.