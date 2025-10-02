Kritik an Fußball-WM

Wie die staatliche Nachrichtenagentur MAP berichtet, erschossen Sicherheitskräfte zwei Demonstranten in der Stadt Leqliaa im Süden des Landes. Sie hätten zuvor versucht, eine Polizeiwache zu stürmen. Auch in anderen Städten kam es am Abend erneut zu Ausschreitungen. Vermummte zündeten Polizeiautos an und plünderten Geschäfte.
Die Proteste in Marokko hatten am Wochenende begonnen. Sie richten sich unter anderem gegen den Bau neuer Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Die überwiegend jungen Demonstranten werfen der Regierung Korruption vor und fordern Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.