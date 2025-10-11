Welthospiztag
Erzbischof Burger würdigt Hilfe für Schwerkranke und Sterbende

Am Welthospiztag hat der Freiburger Erzbischof Burger die Menschen gewürdigt, die sich um Schwerkranke und Sterbende kümmern.

    Eine Hospizmitarbeiterin hält die Hand eines todkranken Menschen, der im Hospiz im Bett liegt.
    Der Welthospiztag steht in diesem Jahr unter dem Motto "Heimat für alle". (picture alliance/dpa)
    Hospizarbeit erinnere daran, dass jedes Leben bis zuletzt seine unverlierbare Würde habe, erklärte Burger in den Sozialen Medien. Menschen, die Sterbende in der Pflege, in der Hospizseelsorge oder als Ehrenamtliche begleiteten, verkörperten eine tiefe Humanität. Dies sei christliche Nächstenliebe im wahrsten Sinne, sagte der Vorsitzende der Kommission für caritative Fragen der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
    Der Welthospiztag ist seit 2005 internationaler Gedenk- und Aktionstag.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.