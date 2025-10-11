Hospizarbeit erinnere daran, dass jedes Leben bis zuletzt seine unverlierbare Würde habe, erklärte Burger in den Sozialen Medien. Menschen, die Sterbende in der Pflege, in der Hospizseelsorge oder als Ehrenamtliche begleiteten, verkörperten eine tiefe Humanität. Dies sei christliche Nächstenliebe im wahrsten Sinne, sagte der Vorsitzende der Kommission für caritative Fragen der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
Der Welthospiztag ist seit 2005 internationaler Gedenk- und Aktionstag.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.