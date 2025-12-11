Zeitungsbericht

Das Erzbistum Köln zahlt einem Missbrauchsopfer eine hohe Entschädigung (Archivbild). (picture alliance / Daniel Kalker)

Dies bestätigten das Bistum und die Betroffene dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Demnach handelt es sich um eine freiwillige Anerkennungsleistung. Die Frau hatte laut den Angaben bereits vor zwei Jahren eine erste Tranche von 70.000 Euro erhalten und nunmehr weitere 290.000.

Die heute 59-Jährige war in den 1980er Jahren die Pflegetochter eines damaligen Priesters, der im Jahr 2022 zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Der Mann hatte die damals Minderjährige über Jahre hinweg schwer missbraucht, zweimal geschwängert und Abtreibungen vornehmen lassen - in einem Fall ohne das Wissen des Kindes.

