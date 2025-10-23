Wetter
Es wird stürmisch

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief zieht vom Ärmelkanal zur südlichen Nordsee. An dessen Südflanke gelangt feuchte und milde Luft nach Deutschland. Es wird stürmisch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Stark bewölkt und rasch ostwärts verlagernder Regen, später von Westen her Schauer und kurze Gewitter. Lebhafter Südwestwind mit Sturmböen, vereinzelt auch schwere Sturmböen. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. Morgen im Norden bedeckt und gebietsweise regnerisch. Sonst bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne Gewitter. Temperaturen 7 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag verbreitet stark bewölkt und örtlich Regen. 7 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.