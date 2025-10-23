Die weiteren Aussichten:
Am Samstag verbreitet stark bewölkt und örtlich Regen. 7 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Stark bewölkt und rasch ostwärts verlagernder Regen, später von Westen her Schauer und kurze Gewitter, im Süden, Westen und in der Mitte Sturm. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. Morgen im Norden bedeckt und gebietsweise regnerisch. Sonst bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne Gewitter. Temperaturen 7 bis 13 Grad.