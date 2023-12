SPD-Parteitag

Die beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbei und Saskia Esken wurden im Amt bestätigt. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Beide hatten keine Gegenkandidaten. In ihren Bewerbungsreden hatten sich beide Politiker zuvor für einen aktiven Staat beim klimaneutralen Umbau der Wirtschaft ausgesprochen. Zugleich kritisierten Esken und Klingbeil die Union wegen deren Forderungen nach Sozialkürzungen.

Haushaltskrise ein bestimmendes Thema

Vor dem Hintergrund der Haushaltskrise plädierten sie erneut für eine Lockerung der Schuldenbremse. Diese sei ein Wohlstandsrisiko für Deutschland geworden, sagte Klingbeil. Während andere den Turbo in die Zukunft zündeten, ziehe die Bundesrepublik die Handbremse an, fügte er mit Blick auf Milliarden-Investitionen in den USA, China, Indien oder Südkorea an. Deutschland sei ein wirtschaftlicher Riese, aber man lege sich Fesseln an, sagte er mit Blick auf die Verhandlungen über den Haushalt 2024, in denen die FDP die erneute Aussetzung der Schuldenbremse weiter ablehnt.

Die Forderung nach einer Lockerung der Schuldenbremse findet sich auch in einem Leitantrag der SPD-Parteiführung wieder. Er sieht zudem eine höhere Besteuerung von Reichen und die Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer vor. Von den Jusos wurde aber ein Änderungsantrag eingebracht, in dem eine Abschaffung der Schuldenbremse gefordert wird.

Kompromissantrag zum Migrationskurs

Weiteres Streitthema auf dem Parteitag dürfte die Migrationspolitik werden. Mit einem Kompromissantrag will die SPD-Spitze die Kritiker des Regierungskurses bei dem Thema besänftigen. Darin wird unter anderem die umstrittene Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer unterstützt und zugeich gefordert, den Nachzug von Familienangehörigen Geflüchteter zu erleichtern.

Der Unmut beim linken Flügel der SPD hatte sich vor allem an einem Satz des Kanzlers entzündet, den dieser im Oktober in einem „Spiegel“-Interview sagte: „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.“ Die Führung der Jusos hatte das als Forderung „direkt aus dem Vokabular des rechten Mobs“ kritisiert.

Modernisierung Deutschlands

Auf dem Parteitag sollen drei weitere Leitanträge zur Modernisierung Deutschlands, zur außenpolitischen Neuaufstellung und zur Bildungspolitik verabschiedet werden. Der Antrag zur Modernisierung des Landes sieht Einkommensteuersenkungen für einen Großteil der Bevölkerung vor und im Gegenzug eine temporäre „Krisenabgabe“ für Reiche. Die SPD will auch den Mindestlohn erhöhen und Investitionen von 100 Milliarden Euro jährlich in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung und den Umbau der Industrie stecken.

