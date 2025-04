Kaja Kallas bei einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

Die USA hätten Werkzeuge zur Hand, mit denen sie Druck auf Russland ausüben könnten, sagte Kallas der Nachrichtenagentur AFP. Diese Werkzeuge würden aber nicht genutzt. Russlands Staatschef Putin wolle nicht wirklich Frieden und halte alle mit Spielchen hin, betonte Kallas.

Trump hatte am Sonntag erklärt, er hoffe auf eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine noch in dieser Woche. Morgen findet in London erneut eine Konferenz mit Vertretern aus der Ukraine, Großbritannien, Frankreich und den USA statt. Der US-Sonderbeauftragte Witkoff wird russischen Staatsmedien zufolge in dieser Woche erneut in Moskau erwartet.

