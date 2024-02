Handelsschifffahrt

An Board der Fregatte "Hessen" befinden sich 240 Soldatinnen und Soldaten. Sie sollen im Rahmen eines EU-Militäreinsatzan der Küste des Jemen vor Huthi-Rebellen schützen. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Die Operation "Aspides" sieht vor, europäische Kriegsschiffe ins Rote Meer und benachbarte Seegebiete zu schicken, um dort Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen zu schützen. Die Miliz will mit dem Beschuss von Schiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen, die auf das Massaker der Hamas in Israel folgten.

Deutschland will sich an dem Einsatz mit der Fregatte "Hessen" beteiligen, die vor gut 10 Tagen von Wilhelmshaven aus in See stach.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.