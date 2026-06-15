Die EU-Beitrittsverhandlungen mit Moldau und der Ukraine waren formal bereits vor zwei Jahren gestartet worden. (imago / imagebroker / Maksim Zabarovskii)

Formal waren die Gespräche mit beiden Ländern bereits im Juni 2024 eröffnet worden. Ungarn hatte die Verhandlungen mit Kiew jedoch lange blockiert, erst nach dem kürzlichen Regierungswechsel hatten alle EU-Mitgliedsstaaten den Gesprächen zugestimmt. Die Beitrittsverhandlungen starteten am Rande eines Außenministertreffens in Luxemburg. In der ersten Phase sollen beide Länder nachweisen, dass ihr Rechtssystem, die öffentliche Verwaltung und der Grenzschutz den EU-Richtlinien entsprechen. Eine Garantie für einen späteren Beitritt sind die Verhandlungen nicht. Voraussetzung wären weitere Reformbemühungen beider Kandidaten.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.