Ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Kallas sagte, man sei besorgt über Informationen, wonach es in Gaza nach Zusammenstößen zwischen Hamas und Bandenmitgliedern zu mehreren Todesfällen gekommen sei. Zudem hatte es auch Meldungen gegeben, dass die Hamas brutal gegen Menschen vorgehe, denen sie Kollaboration mit Israel vorwirft.

Seit Freitag gilt eine von den USA und anderen Staaten vermittelte Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Im ägyptischen Scharm el Scheich laufen bereits Gespräche über die nächste Stufe des Waffenstillstands. Das bestätigte ein Sprecher Katars, das in den Verhandlungen vermittelt. In der zweiten Phase des Friedensplans geht es unter anderem um die die künftige Verwaltung des Gazastreifens und die Sicherung des Gebiets. Dafür ist eine internationale Schutztruppe vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.