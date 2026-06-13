EU-Erweiterung

Der Beitrittsprozess der beiden früheren Sowjetrepubliken war jahrelang vom inzwischen abgewählten ungarischen Regierungschef Orban gebremst worden.
Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte der EU auf Telegram und gratulierte auch dem Nachbarland Moldau. Die Eröffnung des ersten Verhandlungskapitels sei eine bedeutende politische und moralische Unterstützung für sein Land. Moldaus Präsidentin Sandu sagte Medienberichten zufolge, ihr Land habe die notwendige Arbeit geleistet und werde die Reformen weiter umsetzen.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.