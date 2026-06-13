EU-Erweiterung
EU-Botschafter machen Weg für Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau frei

Die EU will am Montag Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau aufnehmen. Das teilte am Abend die zyprische Ratspräsidentschaft mit. Nach dem Ende der ungarischen Blockade hätten die 27 Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Standpunkt zum ersten Verhandlungskapitel vereinbart und alle notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen.

    Vor dem Parlament der Republik Moldau ist der Name Moldawiens als Rasen/Hecke ins Beet gepflanzt.
    Moldau möchte EU-Mitglied werden. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)
    Der Beitrittsprozess der beiden früheren Sowjetrepubliken war jahrelang vom inzwischen abgewählten ungarischen Regierungschef Orban gebremst worden.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte der EU auf Telegram und gratulierte auch dem Nachbarland Moldau. Die Eröffnung des ersten Verhandlungskapitels sei eine bedeutende politische und ⁠moralische Unterstützung für sein Land. Moldaus Präsidentin Sandu ⁠sagte Medienberichten zufolge, ihr Land habe die notwendige Arbeit geleistet und werde die Reformen weiter umsetzen.
    Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.