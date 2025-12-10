Nach Verhandlungen in Brüssel
EU-Einigung auf Klimaschutz-Zwischenziel für 2040

Unterhändler der EU haben sich auf ein wesentliches Zwischenziel für den Klimaschutz verständigt. Wie Vertreter der Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments in der Nacht mitteilten, sollen die Treibhausgas-Emissionen bis 2040 grundsätzlich um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Allerdings ermöglicht der Kompromiss den 27 Staaten Spielräume.

    Ein Solarfeld liegt auf einer grünen Wiese, direkt im Anschluss dahinter ein Dorf. Im Hintergrund Wiesen mit Windkrafträdern und Wälder
    Der Solarpark Oberseifersdorf bei Zittau in Sachsen (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)
    Zuvor hatten mehrere die Ziele als zu ambitioniert kritisiert. Demnach dürfen die Länder ab 2036 unter bestimmten Bedingungen bis zu fünf Prozentpunkte durch den Ankauf von CO2-Zertifikaten aus dem Ausland anrechnen lassen. Details dazu seien noch zu klären, hieß es weiter. Einer weiteren Einigung zufolge soll eine wachsende Bepreisung von Brennstoffen wie Benzin und Erdgas um ein Jahr verschoben werden.
    Das Europaparlament und der Rat der 27 Staaten müssen die Einigung noch verabschieden.
