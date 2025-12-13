Die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi (picture alliance / Middle East Images / Elham Abbasloo)

Die Gruppe sei bei der Ausübung der Meinungsfreiheit unrechtmäßig festgenommen worden, erklärte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Der Vorgang sei zutiefst beunruhigend. Ähnlich hatte sich auch das Auswärtige Amt in Berlin geäußert.

Die 53-Jährige und ihre Mitstreiter waren gestern bei einer Trauerzeremonie für einen kürzlich tot aufgefundenen Anwalt gewaltsam von Polizisten abgeführt worden. Mohammadi erhielt 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen und die Abschaffung der Todesstrafe im Iran. Sie verbüßte mehrere Haftstrafen, unter anderem wegen der Verbreitung von Propaganda gegen die Islamische Republik.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.