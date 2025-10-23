Die EU-Flagge. In Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs über die weitere Unterstützung für die Ukraine und über gemeinsame Rüstungsvorhaben. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Gespräche über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine und Vorschläge der EU-Kommission für gemeinsame Rüstungsprojekte. Als Gast wird der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Er hofft, dass die EU bei dem Treffen Pläne zur Nutzung von eingefrorenem russischen Staatsvermögen für sein Land vorantreibt. Gestern hatten sich die EU-Länder auf weitere Sanktionen gegen Russland verständigt.

Bei den Vorschlägen der EU-Kommission für gemeinsame Rüstungsprojekte geht es insbesondere darum, die Luftverteidigung und den Schutz der Ostflanke bis 2030 deutlich zu verbessern. Dazu ist auch ein neues Drohnenabwehrsystem vorgesehen, das spätestens Ende des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden soll.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.