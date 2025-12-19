In Belgien liegen die meisten der rund 210 Milliarden Euro an eingefrorenem russischem Staatsvermögen in Europa. Die Regierung in Brüssel befürchtet rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltungsmaßnahmen. Ein sogenannter Reparationskredit für die Ukraine soll mit russischem Vermögen abgesichert werden.
Bundeskanzler Merz stellte laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur die Nutzung der in Deutschland eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen in Aussicht. Die Höhe hält die Bundesregierung geheim; vermutlich handelt es sich um einen kleineren dreistelligen Millionenbetrag.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.