Das Schild der eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Er sank im Juni auf 9,6 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. Vor Jahresfrist hatte er noch bei 18,5 Millliarden gelegen. Die Exporte der EU in die USA gingen im Juni um 10,3 Prozent auf 40,2 Milliarden Euro zurück. Die Importe aus den Vereinigten Staaten legten dagegen im gleichen Zeitraum um 16,4 Prozent auf 30,6 Milliarden Euro zu.

Die USA - der wichtigste Handelspartner der EU - erheben seit Monatsbeginn Zölle in Höhe von 15 Prozent auf die meisten europäischen Produkte. US-Präsident Trump begründet dies vor allem mit dem Handelsüberschuss der EU.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.