Technologiebranche

Deutschland erhält EU-Gelder zum Bau von zwei neuen Chip-fabriken (Archivbild). (Getty Images / Sean Gallup)

Dies gab die Behörde in Brüssel bekannt. Damit kann der Bund den Bau der beiden Fabriken in Dresden und Erfurt mit insgesamt 623 Millionen Euro unterstützen. In Dresden will das Unternehmen "Global Foundries" seine Fabrik ausbauen und Halbleiter unter anderem für die Luft- und Raumfahrt sowie die Waffenindustrie herstellen. In einer neuen Anlage des Unternehmens "X-FAB" in Erfurt sollen sogenannte "mikroelektromechanische Systeme" produziert werden, die etwa in der Automobilindustrie und in der Medizintechnik zum Einsatz kommen.

Die EU-Kommission bewertete beide Vorhaben als wegweisend für Europa. Ziel sei, die Abhängigkeit von Halbleiterproduzenten außerhalb der EU zu reduzieren.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.