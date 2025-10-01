Verdacht auf Wettbewerbsverstöße

Es bestehe der Verdacht, dass das französische Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe, teilte die Kommission in Brüssel mit. Konkret soll Sanofi Produkte anderer Hersteller in unrechtmäßigem Ausmaß verunglimpft haben. Das Unternehmen erklärte, man sei überzeugt, im Einklang mit EU-Vorschriften gehandelt zu haben. Details wurden nicht genannt.
Sanofi betreibt in Deutschland einen Standort in Höchst bei Frankfurt.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.