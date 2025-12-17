Verkehrs- und Klimapolitik

Das gab die Kommission in Brüssel bekannt. Mit dem Geld soll eine flächendeckende Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen aufgebaut werden. Bis zu 1.410 Ladepunkte sollen an mehr als 120 unbewirtschafteten Rastplätzen installiert werden.
Derzeit gibt es in Deutschland nur rund 250 öffentliche Lkw-Ladepunkte. Allerdings waren bis April dieses Jahres auch nur etwa 0,4 Prozent der zugelassenen Schwerlastfahrzeuge elektrisch betrieben.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.