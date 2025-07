EU-Kommission plant offenbar Verbrenner-Verbot für Mietwagenanbieter. (picture alliance/dpa/Oliver Berg)

Davon wären 60 Prozent des Neuwagengeschäfts betroffen, berichtete die "Bild am Sonntag". Bereits im Spätsommer soll demnach die Neuregelung vorgestellt und auf den parlamentarischen Weg gebracht werden. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der Vorstand des Mietwagenanbieters Sixt bezeichnete das Vorhaben als praxisfremd. In der gesamten EU fehle es an Ladesäulen für Elektroautos. Zudem würden Mietwagen deutlich teurer werden, hieß es.

