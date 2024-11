Wirtschaft

EU-Kommission senkt Wachstumsprognose für Euroraum - Deutschland abgeschlagen

Die EU-Kommission rechnet für das kommende Jahr mit etwas weniger Wachstum im Euroraum als bisher geschätzt. Für 2025 geht sie in ihrer Herbstprognose von einem Plus in Höhe von 1,3 Prozent aus. Im Mai hatte die Behörde noch 1,4 Prozent Wachstum vorhergesagt. Schlechter fällt die Prognose für Deutschland aus.