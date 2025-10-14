Wettbewerb
EU-Kommission verhängt Strafen gegen Modemarken Gucci, Chloé und Loewe

Die EU-Kommission hat gegen die Modemarken Gucci, Chloé und Loewe eine Geldstrafe von insgesamt 157 Millionen Euro verhängt.

    Die blaue EU Flagge mit den gelben Sternen weht vor dem Berlaymont-Gebäude in Brüssel, der Sitz der Europäischen Kommission.
    EU-Kommission verhängt Strafen gegen einige Modemarken. (picture alliance / Goldmann)
    Der Grund seien Verstöße gegen die EU-Wettbewerbsregeln, hieß es in Brüssel. Die drei Modefirmen hätten sich in die Geschäftsstrategie von Einzelhändlern eingemischt und diesen unter anderem untersagt, von vorgegebenen Verkaufspreisen abzuweichen. Außerdem hätten sie ihnen vorgeschrieben, zu welchem Zeitpunkt welche Markenprodukte verkauft werden dürften.
    Die Luxusmarke Gucci muss mit rund 120 Millionen Euro die höchste Strafe zahlen. Alle drei Unternehmen haben ihre Vergehen eingeräumt.
    Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.