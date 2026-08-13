Volkswagen verkauft die Mehrheit seiner Anteile an der Großmotorentochter Everllence. (dpa / Stefan Puchner)

Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. VW will 51 Prozent der Anteile abgeben und durch den Verkauf etwa 7,4 Milliarden Euro einnehmen. Die fünf deutschen Standorte von Everllence sollen laut VW auch unter der neuen Eigentümerstruktur mindestens bis 2030 erhalten bleiben. Betriebsbedingte Kündigungen seien in diesem Zeitraum ausgeschlossen.

Everllence mit Sitz in Augsburg hat nach eigenen Angaben rund 16.000 Beschäftigte und gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Großmotoren.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.