Eine Kurbelwelle für einen Großmotor (dpa / Stefan Puchner)

Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. VW will 51 Prozent der Anteile abgeben und durch den Verkauf etwa 7,4 Milliarden Euro einnehmen. Die fünf deutschen Standorte von Everllence sollen laut VW auch unter der neuen Eigentümerstruktur mindestens bis 2030 erhalten bleiben. Betriebsbedingte Kündigungen seien in diesem Zeitraum ausgeschlossen.

Everllence, ehemals MAN Energy Solutions, mit Sitz in Augsburg hat nach eigenen Angaben rund 16.000 Beschäftigte und gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Großmotoren, beispielsweise für Schiffe.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.