EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Pascal Bastien/AP/dpa)

Konkret geht es um Initiativen für die Luftverteidigung, insbesondere die Fähigkeiten zur Drohnenabwehr. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen EU-Programme dafür genutzt werden, um ein integriertes Flugabwehrsystem aufzubauen.

Im Frühjahr hatten die Staats- und Regierungschefs eine Rahmenvereinbarung beschlossen, wonach Europas Verteidigungsbereitschaft in den nächsten fünf Jahren entscheidend gestärkt werden soll. Dafür wurden die Schuldenregel gelockert und milliardenschwere EU-Kredite in Aussicht gestellt. Hintergrund ist die zunehmende Bedrohung durch Russland sowie die Forderung der USA, dass die NATO-Staaten mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben.

