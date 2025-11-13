Kartellrechtliche Untersuchung

Das Red Bull Logo (IMAGO / GEPA pictures / IMAGO / GEPA pictures / Mario Buehner)

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, wird geprüft, ob das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Es bestehe der Verdacht, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen "monetäre und nicht-monetäre Anreize" gegeben habe, um den Verkauf von konkurrierenden Energydrinks zu behindern.

Demnach soll Red Bull eine solche Strategie zumindest in den Niederlanden verfolgt haben.

