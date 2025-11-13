Kartellrechtliche Untersuchung
EU leitet Wettbewerbsverfahren gegen Red Bull ein

Die EU-Kommission hat ein Wettbewerbsverfahren gegen den österreichischen Energy-Drink-Hersteller Red Bull eingeleitet.

    Das Red Bull Logo steht auf einer Glastür. Es zeigt zwei kämpfende Stiere.
    Das Red Bull Logo (IMAGO / GEPA pictures / IMAGO / GEPA pictures / Mario Buehner)
    Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, wird geprüft, ob das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Es bestehe der Verdacht, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen "monetäre und nicht-monetäre Anreize" gegeben habe, um den Verkauf von konkurrierenden Energydrinks zu behindern.
    Demnach soll Red Bull eine solche Strategie zumindest in den Niederlanden verfolgt haben.
