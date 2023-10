Ostseefischerei

EU-Minister beraten über Fangquoten in der Ostsee. (ZB/dpa/ Bernd Wüstneck)

Die Europäische Kommission plädiert dafür, die Fangverbote für Dorsch und Hering aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus sollen Ausnahmen für kleinere Küstenfischerei-Betriebe gestrichen werden. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will das so nicht mittragen. Es würde die deutsche Küstenfischerei stark in Bedrängnis bringen, erklärte der Grünen-Politiker.

