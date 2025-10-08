Burger, Steak, Schnitzel und Würste dürfen laut EU-Parlament nur so heißen, wenn sie auch Fleisch enthalten (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

355 Abgeordnete stimmten in Straßburg für eine entsprechende Gesetzesänderung, 247 waren dagegen. Das Verbot kann nur in Kraft treten, wenn auch eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten zustimmt.

In dem Antrag der konservativen EVP-Fraktion heißt es, die Namen von vegetarischen und vegangen Ersatzprodukten seien oft irreführend. Burger, Steak, Schnitzel und Würste dürften nur so heißen, wenn sie auch Fleisch enthielten. Die für das Vorhaben im Europaparlament zuständige französische Abgeordnete Imart sagte, es gehe um Transparenz sowie um Anerkennung für die Arbeit der Landwirte. Pflanzenbasierte Ersatzprodukte böten zudem nicht die gleichen Nährwerte wie tierische Originale.

Bundeskanzler Merz und Landwirtschaftsminister Rainer sowie die Fleischindustrie hatten das Vorhaben begrüßt. Dagegen kritisierten Verbraucherschützer sowie mehrere Lebensmittelkonzerne den Vorstoß.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.