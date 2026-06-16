Asylpolitik

Griechenland schiebt Flüchtlinge in die Türkei ab (Archiv). (dpa/picture-alliance/Orestis Panagiotoun)

Die Regeln für Abschiebungen sollen verschärft werden, weil aktuell nur rund jeder vierte abgelehnte Asylbewerber in sein Herkunftsland zurückgebracht werden kann. Kern des Gesetzes sind Rückführungszentren außerhalb der EU. Dorthin sollen abgelehnte Asylbewerber kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können - etwa, weil Staaten die Aufnahme verweigern. Wo diese Zentren entstehen könnten, ist unklar.

Weiteres Thema im Europaparlament ist ein Gesetz, das die Regeln für den Einsatz von Gentechnik lockert. Es sieht vor, dass Produkte aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen im Supermarkt keine Kennzeichnung mehr tragen müssen. Aufwendige Umweltprüfungen vor der Zulassung sollen wegfallen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.