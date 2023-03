Gebäudesanierung

Die EU will im Kampf gegen den Klimawandel die Richtlinien für Gebäude neu regeln (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Das Vorhaben stand zuletzt wegen möglicher hoher Kosten für Hausbesitzer in der Kritik. Hintergrund der Debatte ist ein Vorschlag der EU-Kommission, wonach unter anderem neue Anforderungen an den Energieverbrauch von Gebäuden eingeführt werden sollen. Besonders ineffiziente Häuser müssten dann in den kommenden Jahren saniert werden.

Der CDU-Europaabgeordnete Radtke kritisierte im Deutschlandfunk das geplante Vorhaben. Die Kosten für das Bauen und Wohnen würden damit erneut steigen. Zudem wies er darauf hin, dass die geplanten Sanierungsziele angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland utopisch seien.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.