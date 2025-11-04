Das EU-Parlament will eine Stimmenvertretung für Mütter im Mutterschutzurlaub erlauben (Archivbild). (AFP / Frederick Florin )

Der Parlaments-Ausschuss für konstitutionelle Fragen stimmte in Brüssel mehrheitlich für eine entsprechende Regelung. Vorgesehen ist, dass die Möglichkeit der Stimmabgabe innerhalb der letzten drei Monate vor der Geburt und der ersten sechs Monate danach besteht. Damit gäbe es erstmals im Europäischen Parlament eine Ausnahme von der persönlichen Stimmabgabe.

Der zuständige Berichterstatter, der spanische Sozialdemokrat López Aguilar sagte, keine gewählte Vertreterin Europas sollte sich jemals zwischen ihrer Stimme und ihrem Kind entscheiden müssen. Das Vorhaben geht auf eine Initiative von Parlamentspräsidentin Metsola zurück.

In der kommenden Woche wird das Plenum des Parlaments über den Vorschlag abstimmen. Nötig ist zudem die Billigung durch alle EU-Staaten.

