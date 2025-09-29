EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherte dem Land weitere Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zu.
In einer gemeinsamen Erklärung gratulierten auch die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Polen. Zugleich kritisierten Bundeskanzler Merz, Präsident Macron und Ministerpräsident Tusk eine beispiellose Einmischung Russlands. Moskau monierte seinerseits die Wahl.
Die proeuropäische Partei von Präsidentin Sandu kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf knapp 50 Prozent und verteidigt damit ihre absolute Mehrheit. Die pro-russische "Patriotische Front" erhielt laut Angaben der Wahlbehörde 24,2 Prozent.
