Nach Drohnenvorfällen

Informelles Treffen der EU in Dänemark (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Das informelle Treffen findet unter dem Eindruck der jüngsten Luftraumverletzungen durch Russland statt. Im Gespräch ist unter anderem die Errichtung eines sogenannten Drohnenwalls, um Flugobjekte frühzeitig zu erkennen und abzufangen. Bei dem Gipfel geht es auch um die weitere Unterstützung für die Ukraine. Es wird außerdem erwartet, dass Spanien und weitere Mitgliedsstaaten wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen auf Sanktionen gegen das Land drängen.

Der Gipfel in Kopenhagen findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, nachdem in den vergangenen Tagen wiederholt Drohnen über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen gesichtet wurden. Deutschland, Frankreich und Polen entsandten Kräfte zur Drohnenabwehr nach Dänemark. Auch die USA und die Ukraine sicherten ihre Unterstützung zu.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.