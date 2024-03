Nahost-Krieg

Europafahnen vor dem Gebäude der EU-Kommission in Brüssel. (Archivbild) (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

Bundesaußenministerin Baerbock sagte am Rande eines Besuchs in Jerusalem, in dem Palästinensergebiet komme es auf jeden Tag an. Dies gelte sowohl für die hungernden Zivilisten als auch für die Geiseln in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas.

Enthaltung der USA verärgert Israel

Die Resolution im Sicherheitsrat war zustandegekommen, weil die USA - anders als bei früheren Abstimmungen - auf ein Veto verzichteten. In dem Text heißt es, die Kämpfe sollten für die verbleibende Zeit des muslimischen Fastenmonats Ramadan ruhen. Zudem wird eine sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln in der Gewalt der Hamas verlangt. Außerdem sollen die Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen verstärkt werden. Der Beschluss ist völkerrechtlich bindend. Es ist aber unklar, ob sich Israel daran hält.

Das Weiße Haus erklärte, die Enthaltung bedeute keine Änderung der bisherigen US-Politik. Dennoch sorgte der Schritt für diplomatische Konsequenzen: Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte nach dem Votum des Sicherheitsrats die geplante Reise einer israelischen Delegation nach Washington ab. Diese sollte mit US-Vertretern über eine von Netanjahu angekündigte Bodenoffensive in Rafah beraten.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.