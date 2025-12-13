In der EU gibt es eine Einigung auf neue Quoten für den Fischfang. (Jan-Martin Altgeld )

Wie der Europäische Rat mitteilte, sieht die Einigung teilweise deutliche Veränderungen der zulässigen Fangmengen vor. Unter anderem wurde eine 70-prozentige Senkung der Obergrenze für Makrelen in den nächsten sechs Monaten vereinbart. Hintergrund ist der drastische Rückgang der Bestände im Nordatlantik. Für Fischarten, deren Bestände sich zuletzt erholt hatten, beschlossen die EU-Minister eine Erhöhung der Fangmengen.

Die Verhandlungen unter den 27 Mitgliedsländern hatten diesmal besonders lange gedauert. Nach zwei Tagen war eine Nachtsitzung bis in die frühen Morgenstunden nötig, um eine Einigung zu erzielen.

