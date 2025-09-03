Freihandel

Die Verhandlungen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay laufen seit rund 25 Jahren. (picture alliance / dpa / Santiago Mazzarovich)

Das Dokument wird nun an die Regierungen der EU-Staaten und das Europäische Parlament weitergeleitet. Frankreich und Polen, die sich um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Agrarindustrie sorgen, deuteten ein Einlenken an. Der französische Handelsminister Saint-Martin teilte mit, das Abkommen gehe in die richtige Richtung. Polens Ministerpräsident Tusk forderte, die EU-Kommission solle zusichern, dass die Europäische Union bei Marktverzerrungen Abwehrmaßnahmen einleiten könne.

Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wäre nach Angaben der EU-Kommission die weltweit größte und soll auch ein Zeichen gegen die Zollpolitik von US-Präsident Trump setzen. Geplant ist es, Zölle und Handelsbarrieren zwischen der EU und den Mercosur-Staaten weitgehend abzubauen.

